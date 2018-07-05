Проект "Стена": САП завершила досудебное расследование по 8 подозреваемым

Должностных лиц ГПСУ и представителей бизнеса подозревают в завладении средствами, выделенными из госбюджета

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 4 июля 2018 года сообщили о завершении досудебного расследования, которое проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 8 подозреваемым в завладении средствами, выделенными из государственного бюджета на обустройство российско-украинской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий (проект "Стена"). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После завершения этого процесса детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

Как известно, должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн гривен.

Так, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:

начальнику управления капитального строительства ГНСУ - ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ( "Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением") Уголовного кодекса Украины;

бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ("Служебный подлог"), ч.2 ст.210 УК Украины;

старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директору ООО АЗУ - ч.5 ст.191 УК Украины;

бывшему директору ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь"- ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

первому посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины;

второму посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

Установлено, что хищение средств происходило через завышение объемов фактически выполненных работ. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.

Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета осуществляется с марта 2016 года.

Напомним, в сентябре 2017 года Военная прокуратура передала в Оболонский районный суд Киева обвинительный акт в отношении чиновников Государственной пограничной службы Украины по делу "Стены".