Проект "Стена": САП завершила досудебное расследование по 8 подозреваемым

Должностных лиц ГПСУ и представителей бизнеса подозревают в завладении средствами, выделенными из госбюджета
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 4 июля 2018 года сообщили о завершении досудебного расследования, которое проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 8 подозреваемым в завладении средствами, выделенными из государственного бюджета на обустройство российско-украинской государственной границы и территорий, прилегающих к зоне боевых действий (проект "Стена"). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Сообщается, что этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После завершения этого процесса детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.
Как известно, должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн гривен.
Так, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:
Установлено, что хищение средств происходило через завышение объемов фактически выполненных работ. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.
Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета осуществляется с марта 2016 года.
Напомним, в сентябре 2017 года Военная прокуратура передала в Оболонский районный суд Киева обвинительный акт в отношении чиновников Государственной пограничной службы Украины по делу "Стены".