Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Ходатайство областной прокуратуры было удовлетворено в полной мере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Суд постановил, что признается противоправным решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики в Украине, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка. Он также признал, что это противоречит действующему закону о государственном языке.
Это решение вступит в силу после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.
Отметим, региональный статус был введен по так называемому языковому закону Кивалова-Колесниченко, который был признан неконституционным.
Напомним, ранее сообщалось об отмене регионального статуса русского языка в Николаеве.
А в мае суд отменил региональный статус русского языка в Харькове.