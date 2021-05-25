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Суд отменил региональный статус русского языка в Харькове

Новина українською →
Харьков, Вторник 25 мая 2021 16:10
Суд отменил региональный статус русского языка в Харькове Фото: русский язык больше не региональный в Харькове (newsroom kh ua)
Автор: РБК-Украина

Харьковский окружной админсуд отменил региональный статус русского языка в Харькове. В частности, решение городского совета от 20 августа 2012 года признано противоправным.

Об этом свидетельствует информация из Единого реестра судебных решений.

Согласно документу, решение Харьковского городского совета об реализации положений закона "Об основах государственной языковой политики" признано противоправным и недействительным. Этим решением на территории города устанавливался региональный статус русского языка.

Также суд отметил, что согласно решению КСУ от февраля 2018 года, закон об основах государственной языковой политики признан неконституционным. Отметим, в 2018 году тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес говорил, что город не будет самостоятельно отказываться от регионального статуса русского языка.

Напомним, в начале 2018 года Конституционный суд признал неконституционным так называемый языковой закон "Колесниченко-Кивалова".

После этого в южных и восточных регионах начали отменять региональный статус русского языка. Одной из последних такой статус отменила Запорожская область.

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