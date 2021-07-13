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Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве  

Новина українською →
Николаев, Вторник 13 июля 2021 12:42
Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве   Фото: языковой омбудсмен Тарас Креминь (facebook Тараса Креминя)
Автор: РБК-Украина

Николаевский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве. Местный городской совет не смог в установленный срок пересмотреть свое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тарас Креминя.

По его словам, суд признал недействительным и отменил решение городского совета Николаева о предоставлении русскому языку статуса регионального. Местные депутаты должны были пересмотреть решение в течение 6 месяцев со дня вступления в силу языкового закона.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики", - отметил Креминь.

В то же время на сегодня до сих пор в силе остаются решения о региональном статусе языков Днепропетровского и Луганского областного совета, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Напомним, в мае Николаевский городской совет не смог отменить региональный статус русского языка, для этого не хватило несколько голосов.

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