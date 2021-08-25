Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Дніпропетровській області. Клопотання обласної прокуратури було задоволено повною мірою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Суд постановив, що визнається протиправним рішення Дніпропетровської обласної ради про підтримку мовної політики в Україні, згідно з яким зберігався регіональний статус російської мови. Він також визнав, що це суперечить чинному закону про державну мову.

Це рішення набуде чинності після того, як закінчиться термін подачі апеляційної скарги всіма учасниками справи.

Зазначимо, регіональний статус було введено за так званим мовним законом Ківалова-Колесніченка, який був визнаний неконституційним.