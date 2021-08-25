Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Ходатайство областной прокуратуры было удовлетворено в полной мере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда .

Суд постановил, что признается противоправным решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики в Украине, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка. Он также признал, что это противоречит действующему закону о государственном языке.

Это решение вступит в силу после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Отметим, региональный статус был введен по так называемому языковому закону Кивалова-Колесниченко, который был признан неконституционным.