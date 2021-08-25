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Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

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Днепр, Среда 25 августа 2021 18:20
Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области Фото: русский язык больше не региональный в Днепропетровской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области. Ходатайство областной прокуратуры было удовлетворено в полной мере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Суд постановил, что признается противоправным решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики в Украине, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка. Он также признал, что это противоречит действующему закону о государственном языке.

Это решение вступит в силу после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Отметим, региональный статус был введен по так называемому языковому закону Кивалова-Колесниченко, который был признан неконституционным.

Напомним, ранее сообщалось об отмене регионального статуса русского языка в Николаеве.

А в мае суд отменил региональный статус русского языка в Харькове.

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