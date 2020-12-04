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Суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области

Автор: Дмитрий Левицкий

Региональный статус русского языка в Одесской области был отменен. Такое решение вчера, 3 декабря, принял Одесский окружной административный суд.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2012 году Одесский областной совет принял решение о региональном статусе русского языка, ссылаясь на закон "Об основах государственной языковой политики", который в феврале 2018 года был признан неконституционным.

Исходя из этого суд решил удовлетворить иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь потребовал от местных советов отменить региональный статус русского языка после местных выборов в Украине. Он также просил прокуратуру отменить этот статус через суды.

Кроме того, омбудсмен Креминь напоминал, что с января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык. Требование распространяется на все формы собственности.

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