Суд скасував регіональний статус російської мови в Одеській області

Регіональний статус російської мови в Одеській області було скасовано. Таке рішення вчора, 3 грудня, ухвалив Одеський окружний адміністративний суд.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Суд встановив, що у 2012 році Одеська обласна рада ухвалила рішення про регіональний статус російської мови, посилаючись на закон "Про засади державної мовної політики", який у лютому 2018 року був визнаний неконституційним.

Виходячи з цього суд вирішив задовольнити позов першого заступника прокурора Одеської області та визнав протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь вимагав від місцевих рад скасувати регіональний статус російської мови після місцевих виборів в Україні. Він також просив прокуратуру скасувати цей статус через суди.

Крім того, омбудсмен Кремінь нагадував, що з січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову. Вимога поширюється на всі форми власності.