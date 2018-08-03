Суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела Гонтаревой

Детектив НАБУ закрыл дело без проведения полноценного расследования

Постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела о возможном декларирования недостоверной информации бывшей главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой отменили в судебном порядке. Об этом сообщает издание "Слово и дело".

Соответствующее решение приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева.

В частности, в апелляции отмечалось, что детектив закрыл дело без проведения полноценного расследования, а, следовательно, грубо нарушил требования действующего УПК.

"В Бюро провели одно следственное действие, а именно обзор информации в интернете о наличии публикаций об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, по результатам которой установлено, что стоимость отдыха в выбранном отеле продолжительностью 6 дней может стоить более 706 000 гривен", - отмечает издание.

Подчеркивается, что полученную информацию не проверили должным образом, и досудебное расследование не установило фактическую сумму расходов экс-главы Нацбанка на отдых в июле 2016 года.

Апеллянт отмечает, что в НАБУ не проводили допросов по этому делу, в том числе заявителя. Жалобщик подчеркнул, что ведомство ограничилось лишь двумя проведенными мерами обеспечения уголовного производства: временный доступ к вещам и документам и получением информации на два запроса в порядке ст. 93 УПК Украины. В ответе на запрос МАУ указало, что экс-глава НБУ вместе с семьей билеты на авиарейс не покупала и авиаперелет по указанному в запросе маршруту не осуществляла.

Детектив НАБУ не установил и должным образом не проверил факт пересечения Гонтаревой госграницы - в материалах дела отсутствуют запросы к Госпогранслужбе. В производстве также отсутствуют документы о проверке НАПК декларации экс-главы НБУ и запрос о международной правовой помощи на Мальдивы в отель Sun Siyam Iru Fushi, где, по данным СМИ, отдыхала экс-глава нацрегулятора.

"Выслушав доводы апеллянта, коллегия судей приняла решение удовлетворить жалобу и отменить постановление детектива о закрытии дела", - резюмирует издание.

Напомним, как писало РБК-Украина, прокурор ГПУ Владислав Куценко в августе прошлого года заявил, что в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой нарабатываются "серьезные материалы".

В октябре суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Гонтаревой и владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.