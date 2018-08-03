Суд скасував постанову НАБУ про закриття справи Гонтарєвої

Детектив НАБУ закрив справу без проведення повноцінного розслідування

Постанову детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про закриття кримінальної справи про ймовірне декларування недостовірної інформації колишньою головою Національного банку України Валерією Гонтарєвою скасували у судовому порядку. Про це повідомляє видання "Слово і діло".

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду Києва.

Зокрема, в апеляції наголошувалося, що детектив закрив справу без проведення повноцінного розслідування, а отже грубо порушив вимоги чинного КПК.

"У Бюро провели одну слідчу дію, а саме огляд інформації в інтернеті про наявність публікацій про відпочинок Гонтарєвої на Мальдівах, за результатами якої встановлено, що вартість відпочинку в обраному готелі тривалістю 6 днів може коштувати понад 706 тисяч гривень", - зазначає видання.

Підкреслюється, що отриману інформацію не перевірили належним чином, і досудове розслідування не встановило ​​фактичну суму витрат екс-голови Нацбанку на відпочинок у липні 2016 року.

Апелянт наголошує, що у НАБУ не проводили допитів у цій справі, в тому числі заявника. Скаржник підкреслив, що відомство обмежилося лише двома проведеними заходами забезпечення кримінального провадження: тимчасовий доступ до речей і документів та отриманням інформації на два запити в порядку ст. 93 КПК України. У відповіді на запит МАУ вказало, що екс-голова НБУ разом із сім'єю квитки на авіарейс не купувала та авіапереліт за вказаним у запиті маршруті не здійснювала.

Детектив НАБУ не встановив і належним чином не перевірив факт перетину Гонтарєвою держкордону - у матеріалах справи відсутні запити до Держприкордонслужби. У провадженні також відсутній документи про перевірку НАЗК декларації екс-голови НБУ й запит про міжнародну правову допомогу на Мальдіви до готелю Sun Siyam Iru Fushi, де, за даними ЗМІ, відпочивала екс-голова нацрегулятора.

"Вислухавши доводи апелянта, колегія суддів ухвалила рішення задовольнити скаргу й скасувати постанову детектива про закриття справи", - резюмує видання.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, прокурор ГПУ Владислав Куценко у серпні минулого року заявив, що у відношенні голови НБУ Валерії Гонтарєвої напрацьовуються "серйозні матеріали".

У жовтні, суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Гонтарєвої та власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.