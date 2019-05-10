Окружной суд Херсона отменил переименование улицы Екатерины Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Решение можно обжаловать в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения

Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Укрина со ссылкой на пресс-службу суда.

В пятницу, 10 мая, суд рассмотрел иск физических лиц к Херсонскому городскому совету и к мэру Владимиру Миколаенко.

Сутью иска было признание противоправным и отмена некоторых пунктов решения городского совета от 22 февраля текущего года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк".

Суд признал противоправным и отменил соответствующие пункты решения Херсонского городского совета, а также признал противоправными действия мэра при проведении голосования о переименовании улицы.

Решение можно обжаловать в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генпрокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет. Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры.