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Суд отменил финансовые полномочия и.о. ректора Одесского медуниверситета

Новости » Общество    08.05.2019 - 15:05
Суд отменил финансовые полномочия и.о. ректора Одесского медуниверситета
Фото: Одесский медуниверситет (onmedu.edu.ua)

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Министерства здравоохранения

Апелляционный суд отменил финансовые полномочия исполняющего обязанности ректора Одесского национального медицинского университета Юрия Сухина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Министерства здравоохранения Украины относительно решения Одесского окружного админсуда.

В Минздраве напомнили, что ранее Одесский окружной административный суд по заявлению Сухина, принял решение, которое обязывало Главное управление Государственной казначейской службы Украины осуществлять выплаты, платежи (зарплат и стипендий) ОНМедУ за его подписью.

Минздрав Украины подал апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил 25 апреля 2019 года. В результате отменено постановление Одесского окружного административного суда, а Главное управление Государственной казначейской службы не обязано осуществлять денежные выплаты за подписью Сухина.

В то же время, заявили в ведомстве, это не означает, что выплаты зарплат и стипендий будут восстановлены в ближайшее время.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил слияние Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета имени Георгиевского. 

10 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что в Одессе неизвестные захватили здание Национального медицинского университета. В министерстве утверждали, что захватившие университет якобы увольняют работников и уничтожают официальную документацию. В ноябре стало известно о внесении записи в реестр об исполнении обязанностей ректора Юрием Сухиным. Минздрав же признает и.о. ректора Константина Аймедова.

Позже в полиции опровергли рейдерский захват медицинского университета в Одессе.

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