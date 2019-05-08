Суд скасував фінансові повноваження в. о. ректора Одеського медуніверситету

Фото: Одеський медуніверситет (onmedu.edu.ua)

П'ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Міністерства охорони здоров'я

Апеляційний суд скасував фінансові повноваження виконуючого обов'язки ректора Одеського національного медичного університету Юрія Сухіна. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Повідомляється, що п'ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Міністерства охорони здоров'я України щодо рішення Одеського окружного адмінсуду.

У МОЗ нагадали, що раніше Одеський окружний адміністративний суд за заявою Сухіна, прийняв рішення, яке зобов'язувало Головне управління Державної казначейської служби України здійснювати виплати, платежі (зарплат і стипендій) ОНМедУ за його підписом.

МОЗ України подало апеляційну скаргу, яку суд задовольнив 25 квітня 2019 року. У результаті скасовано постанову Одеського окружного адміністративного суду, а Головне управління Державної казначейської служби не зобов'язане здійснювати грошові виплати за підписом Сухіна.

В той же час це не означає, що виплати зарплат і стипендій будуть відновлені найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив злиття Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету імені Георгіївського.

10 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Одесі невідомі захопили будівлю Національного медичного університету. У міністерстві стверджували, що захопили університет нібито звільняють працівників і знищують офіційну документацію. У листопаді стало відомо про внесення запису до реєстру про виконання обов'язків ректора Юрієм Сухіним. МОЗ таки визнає в. о. ректора Костянтина Аймедова.

Пізніше в поліції спростували рейдерське захоплення медичного університету в Одесі.