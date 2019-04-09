Суд отложил рассмотрение иска Коломойского по ПриватБанку

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Рассмотрение иска Коломойского продолжится 16 апреля

Хозяйственный суд Киева отложил до 16 апреля рассмотрение иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что на сегодняшнем слушании суд расширил перечень требований истцов пунктом о возврате акций "ПриватБанка". В то же время, по мнению Минфина, в деле отсутствуют доказательства права собственности Коломойского и Triantal на акции банка.

Напомним, ранее Коломойский в интервью изданию "Экономическая правда" заявил, что хотел бы получить компенсацию за капитал, который находился в "ПриватБанке" на момент его национализации в декабре 2016 года.

В начале апреля Окружной административный суд Киева объявил перерыв в судебных дебатах по иску Коломойского о национализации "ПриватБанка". Ответчиками в данном деле являются НБУ, Фонд гарантирования вкладов, Кабмин и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Олигарх, в частности, просит суд отменить решение правления НБУ об отнесении "ПриватБанка" к категории неплатежеспособных в 2016 году.