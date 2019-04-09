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Суд відклав розгляд позову Коломойського по ПриватБанку

Новини » Політика    09.04.2019 - 15:11
Суд відклав розгляд позову Коломойського по ПриватБанку
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Розгляд позову Коломойського продовжиться 16 квітня

Господарський суд Києва відклав до 16 квітня розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку від 21 грудня 2016. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що на сьогоднішньому слуханні суд розширив перелік вимог позивачів пунктом про повернення акцій "ПриватБанку". У той же час, на думку Мінфіну, у справі відсутні докази права власності Коломойського і Triantal на акції банку.

Нагадаємо, раніше Коломойський в інтерв'ю виданню "Економічна правда" заявив, що хотів би отримати компенсацію за капітал, який перебував у "ПриватБанку" на момент його націоналізації в грудні 2016 року.

На початку квітня Окружний адміністративний суд Києва оголосив перерву в судових дебатах за позовом Коломойського про націоналізацію "ПриватБанку". Відповідачами у даній справі є НБУ, Фонд гарантування вкладів, Кабмін і Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку. Олігарх, зокрема, просить суд скасувати рішення правління НБУ про віднесення "ПриватБанку" до категорії неплатоспроможних у 2016 році.

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