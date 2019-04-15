Суд отложил рассмотрение апелляций адвокатов Мангера

Киевский апелляционный суд сегодня, 15 апреля, отложил рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Соответствующее решение приняла председательствующая судья, передает корреспондент РБК-Украина.

Следующее заседание назначено на 24 апреля.

"Дело снимается с рассмотрения, материалы дела не дошли. Следующее заседание назначено на 24 апреля на 12.45", - сказала председательствующая судья.

В свою очередь адвокаты Мангера хотели просить суд снять с подозреваемого электронный браслет. Всего адвокаты подали три апелляционные жалобы.

Напомним, Мангер продолжит работать главой облсовета. В частности, Шевченковский районный суд Киева постановил отказать в продлении срока отстранении от должности Мангеру.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мангер вернулся на работу. Сообщалось, что Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей, в то же время, по словам его адвокатов, он находился в реанимации.

Кроме того, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева позволил надеть на него электронный браслет. Подозреваемого также обязали явиться к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать об изменении места нахождения и так далее.