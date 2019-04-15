Суд відклав розгляд апеляцій адвокатів Мангера

Київський апеляційний суд сьогодні, 15 квітня, відклав розгляд апеляційних скарг сторони захисту підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Відповідне рішення ухвалила головуюча суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Наступне засідання призначено на 24 квітня.

"Справа знімається з розгляду, матеріали справи не дійшли. Наступне засідання призначено на 24 квітня на 12.45", - сказала головуюча суддя.

У свою чергу адвокати Мангера хотіли просити суд зняти з підозрюваного електронний браслет. Всього адвокати подали три апеляційні скарги.

Нагадаємо, Мангер продовжить працювати головою облради. Зокрема, Шевченківський районний суд Києва постановив відмовити у продовженні строку відсторонення від посади Мангеру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мангер повернувся на роботу. За даними джерела, Мангер з ранку приходив на роботу і приймав відвідувачів, у той же час, за словами його адвокатів, він перебував у реанімації.

Крім того, минулого тижня Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на нього електронний браслет. Підозрюваного також зобов'язали з'явитися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження і так далі.