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Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии канала "НАШ"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску об аннулировании лицензии на вещание телеканалу "НАШ". Рассмотрение дела пройдет в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Отмечается, что суд после ознакомления с исковым заявлением и приложенными к нему материалами принял решение открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ".

"Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, в середине сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском о лишении телеканала "НАШ" лицензии на вещание.

Отметим, ранее "НАШ" штрафовали за участие представителей оккупационной власти на Донбассе в эфире.

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КиевНациональный совет по телевидению и радиовещанию