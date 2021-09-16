Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ". Иск поступил в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда .

Сообщается, что Нацрада обратилась в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой проверки, в котором говорится о наличии разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала "НАШ".

На данный момент суд решает, открывать ли производство по административному иску.