Нацрада просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ"
Фото: телеканал "НАШ" хотят лишить лицензии (telekritika ua)
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ". Иск поступил в Окружной административный суд Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.
Сообщается, что Нацрада обратилась в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой проверки, в котором говорится о наличии разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала "НАШ".
На данный момент суд решает, открывать ли производство по административному иску.
Напомним, ранее "НАШ" штрафовали за участие представителей оккупационной власти на Донбассе в эфире.