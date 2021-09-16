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Нацрада просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ"

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 18:36
Нацрада просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ" Фото: телеканал "НАШ" хотят лишить лицензии (telekritika ua)
Автор: Илона Свиридова

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацрада) просит суд аннулировать лицензию телеканала "НАШ". Иск поступил в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Сообщается, что Нацрада обратилась в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой проверки, в котором говорится о наличии разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала "НАШ".

На данный момент суд решает, открывать ли производство по административному иску.

Напомним, ранее "НАШ" штрафовали за участие представителей оккупационной власти на Донбассе в эфире.

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию
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