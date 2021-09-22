Суд відкрив провадження за позовом про анулювання ліцензії каналу "НАШ"

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "НАШ". Розгляд справи пройде в спрощеному порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду .

Зазначається, що суд після ознайомлення з позовною заявою та доданими до неї матеріалами прийняв рішення відкрити провадження в адміністративній справі про анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ".

"Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін",- уточнили в пресслужбі суду.