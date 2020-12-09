Суд отклонил иск штаба Трампа о пересмотре голосования в Пенсильвании

Верховный суд США во вторник отклонил иск республиканцев, требовавших запретить подведение официальных итогов президентских выборов в штате Пенсильвания и признание победы там демократа Джо Байдена. Иски были проданы также против Джорджии, Мичигана и Висконсина.

Об этом свидетельствует обнародованное постановление верховной судебной инстанции.

Иск был подан группой представителей Республиканской партии США, в том числе конгрессменом Майклом Келли. Иск республиканцев по Пенсильвании был первым такого рода обращением, дошедшим до Верховного суда.

В штабе Трампа заявил, что власти Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина "подорвали веру" в честность выборов в США, поставили под сомнения итоги голосования, а также нарушили конституцию страны.

Напомним, 21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Затем штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.

7 декабря после очередного пересчета голосов штат Джорджия официально утвердил Джо Байдена победителем выборов президента США.