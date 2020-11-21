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Джорджия официально объявила победу Байдена

Джорджия, Суббота 21 ноября 2020 03:21
Джорджия официально объявила победу Байдена
Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Об этом сообщает GBP.

Джорджия - один из ключевых штатов на выборах. Победа в нем приносит 16 голосов выборщиков.

"Сегодня офис госсекретаря Джорджии утвердил результаты выборов 3 ноября 2020 года", - сказано в заявлении офиса.

Губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Джо Байден получил 2 474 507 голосов, Дональд Трамп - 2 461 837.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

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