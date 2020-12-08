В Джорджии повторно утвердили Байдена победителем выборов

Фото: Джо Байден (flickr)

Штат Джорджия после очередного пересчета голосов официально утвердил демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. К слову, пересчет голосов в штате проводили трижды.

Об этом сообщает CNN.

Госсекретарь Джорджии Брэд Реффенспергер заявил, что этот день стал особенно важным в вопросе прозрачности президентских выборов.

"Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса, и только их законные голоса были подсчитаны точно, справедливо и надежно", - заявил Реффенспергер.

21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Затем штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.

Напомним, на днях Джо Байден укрепил свою победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу Байдена утвердил американский штат Калифорния.