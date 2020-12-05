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Трамп подал иск о признании недействительными выборов в Джорджии

США, Суббота 05 декабря 2020 05:11
Трамп подал иск о признании недействительными выборов в Джорджии
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Даша Харченко

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия. Они состоялись 3 ноября.

Об этом штаб кандидата от Республиканской партии сообщил в Twitter.

Там заявили о "десятках тысячах незаконно отданных голосов".

"Штаб Трампа подает иск о выборах в Джорджии. Были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает существующие результаты недействительными", - говорится в сообщении.


15 ноября Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Избирательные комиссии сверяли подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.

20 ноября после ручного пересчета бюллетеней в штате Джорджия, США, подтвердилось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден.

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