Суд отказался взять под стражу экс-чиновника "Беркута" Спасских

Суд оставил Спасских под ночным домашним арестом

Апелляционный суд Киева постановил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы прокуроров в отношении бывшего заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности столичного МВД Юрия Спасских. Об этом в зале суда объявил судья, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 4.05.2018, которым подозреваемому (Спасских Ю.В., - ред.) избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с запретом с 22:00 до 7:00 покидать место жительства, остается в силе и без изменений.

"Суд решил постановление следственного судьи Печерского суда оставить без изменений, в удовлетворении ходатайства отказать", - огласил судья в зале Апелляционного суда.

Фото: заседание суда по делу Спасских (РБК-Украина)

Как отмечается, экс-чиновнику МВД было сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений по шести статьям Уголовного кодекса Украины.

Так, подозреваемый превысил служебные полномочия при осуществлении руководства подразделением "Беркут" ночью с 10 на 11 декабря 2013 года на улице Институтской. В результате телесные повреждения получили 14 граждан. Сообщение о подозрении ему было пред'явлено 10 октября 2016 года, а с 24 октября он был объявлен в розыск.

"С самого начала нами было установлено, что подозреваемый пересек границу. После фактического установления места пребывания подозреваемого задержали. Далее нами получалась информация, что он вылетел в Москву и три года находился на территории РФ. С 15.10.2016 года подозреваемый находился на территории Украины", - сказал в зале суда прокурор Александр Ковальчук.

Отметим, что прокуратура просила для экс-чиновника содержания под стражей на 60 суток. По словам прокурора, судьей при рассмотрении данного ходатайства в Печерском суде, не было учтено всех рисков при избрании меры пресечения.

"Мы считаем, что со стороны Спасских будет оказываться давление в отношении свидетелей и потерпевших. Возможно он уже осуществляется. Мы просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - добавил прокурор.

Напомним, в 2015 году бывший первый заместитель главы Администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявлял, что в Москве в апреле 2014 года полиция задержала сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который собирался организовать похищение Портнова и его вывоз в Киев. Похитителем оказался Юрий Спасских. За это его якобы судили

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что в Москве в апреле 2014 г. полиция задержала сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который собирался организовать похищение Портнова и его вывоз в Киев. Похитителем оказался Юрий Спасских, которого в России приговорили к 3,5 годам ув'заключению за похищение Портнова.