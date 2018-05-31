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Суд відмовився взяти під варту екс-посадовця "Беркуту" Спаських

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 16:50
Фото: Юрій Спаських (twitter.com/pavelsheremet)
Фото: Юрій Спаських (twitter.com/pavelsheremet)

Суд залишив Спаських під нічним домашнім арештом

Апеляційний суд Києва ухвалив відмовити у задоволенні апеляційної скарги прокурорів стосовно колишнього заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки столичного МВС Юрія Спаських. Про це у залі суду оголосив суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 4.05.2018, якою підозрюваному (Спаських Ю.В., - ред.) обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною з 22:00 до 7:00 залишати місце проживання залишається у силі і без змін.

"Суд вирішив ухвалу слідчого судді Печерського суду залишити без змін, у задоволенні клопотання відмовити", - оголосив суддя у залі Апеляційного суду.

Фото: засідання суду щодо справи Спаських (РБК-Україна)

Як зазначається, екс-посадовцю МВС було повідомлено про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень за шістьма статтями Кримінального кодексу України.

Так, підозрюваний перевищив службові повноваження при здійсненні керівництва підрозділом "Беркут" вночі з 10 на 11 грудня 2013 року на вулиці Інститутській. В результаті тілесні ушкодження отримали 14 громадян. Повідомлення про підозру йому було пред'явлено 10 жовтня 2016 року, а з 24 жовтня він був оголошений в розшук.

"З самого початку нами було встановлено, що підозрюваний перетнув кордон. Після фактичного встановлення місця перебування підозрюваного було затримано. Далі нами отримувалась інформація, що він вилетів до Москви і три роки перебував на території РФ. Із 15.10.2016 року підозрюваний перебував на території України", - сказав у залі суду прокурор Олександр Ковальчук.

Зазначимо, що прокуратура просила для екс-посадовця тримання під вартою на 60 діб. За словами прокурора, суддею при розгляді даного клопотання в Печерському суді, не було враховано всіх ризиків при обранні запобіжного заходу.

"Ми вважаємо, що зі сторони Спаських буде здійснюватись тиск щодо свідків та потерпілих. Можливо він вже здійснюється. Ми просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - додав прокурор.

Нагадаємо, у 2015 році колишній перший заступник глави Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича Андрій Портнов заявляв, що в Москві в квітні 2014 року поліція затримала співробітника Міністерства внутрішніх справ України, який збирався організувати викрадення Портнова і його вивіз до Києва. Викрадачем виявився Юрій Спаських. За це його начебто судили

 Колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Віктора Януковича Андрій Портнов стверджував, що в Москві в квітні 2014 р. поліція затримала співробітника Міністерства внутрішніх справ України, який збирався організувати викрадення Портнова і його вивіз до Києва. Викрадачем виявився Юрій Спаських, котрого у Росії засудили до 3,5 років ув'язнення за викрадення Портнова.

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Теги публікації: Беркут  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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