Суд отказался проверять перелеты Богдана в Россию

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов программы-расследования "Схемы", в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства о перелетах Андрея Богдана, главы Офиса президента. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о перелетах Богдана в Россию и в направлении Беларуси, говорится в расследовании журналистов.

"Официальное подтверждение перелетам может быть предоставлено только с официального источника. Которым есть соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду", - сказал адвокат журналистам "Схем" Анатолий Попов.

Отметим, в августе глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск против "Схем" - о защите чести и достоинства. Ответчиками указаны главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая и журналисты программы Максим Савчук и Валерия Егошин.

Напомним, что в расследовании журналистов говорилось о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом. Об участии Богдана в переговорах, которые проходили в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные о пересечении им российской границы.

Кроме того, в расследовании "Схем" говорилось, что Богдан получил от третьего президента Виктора Ющенко звание заслуженного юриста за то, чего в действительности не было.