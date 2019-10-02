Суд відмовився перевіряти перельоти Богдана в Росію

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів програми-розслідування "Схеми", в якому ті просили суд в установленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана, глави Офісу президента. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мова йде про перельоти Богдана в Росію та в напрямку Білорусі, що йдеться у розслідуванні журналістів.

"Офіційне підтвердження перельотам може бути надано тільки з офіційного джерела. Яким є відповідні державні органи. Але суд каже журналістам, що ви спочатку самі зверніться до цих установ, хоча всім відомо, що, вони офіційно дають таку інформацію тільки суду", - сказав адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов.

Зазначимо, у серпні голова Офісу президента Андрій Богдан подав позов проти "Схем" - про захист честі і гідності. Відповідачами вказані головна редакторка "Схем" Наталка Седлецька та журналісти програми Максим Савчук і Валерія Єгошин.

Нагадаємо, що в розслідування журналістів говорилось про те, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан в 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом. Про участь Богдана в переговорах, які проходили в Санкт-Петербурзі, свідчать дані про перетин ним російського кордону.

Крім того, у розслідуванні "Схем" говорилось, що Богдан отримав від третього президента Віктора Ющенка звання заслуженого юриста за те, чого насправді не було.