Суд отказался отменять снижение тарифов на тепло

Окружной административный суд Киева решил не прекращать действие постановления Кабинета министров Украины, которым вводятся ограничения на максимальный размер тарифов на тепло. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, в Украине продолжат действовать максимально возможные тарифы в размере 1400 гривен за гигакалорию на время судебного иска одного из региональных теплопроизводителей против правительства.

"По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления КМУ "Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг", как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска, свидетельствуют о несогласии истца с принятым правительством соответствующим постановлением и являются обоснованием будущих исковых требований, которым суд будет оказывать правовую оценку при рассмотрении дела. Отметим, что данная позиция истца не может быть основанием для принятия мер обеспечения иска путем приостановления действия решения Кабмина", - объяснили в суде.

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