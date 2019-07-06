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Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах

Новости » Выборы 2019    06.07.2019 - 15:45
Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах
Фото: Михаил Саакашві (Виталий Носач/РБК-Украина)

Иск был подан Партией пенсионеров Украины

Шестой апелляционный административный суд отказался отменять регистрацию Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в Facebook.

Как сообщается, суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии о законности регистрации Саакашвили кандидатом в нардепы.

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к ЦИК о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ред.) ... отказать полностью", - говорится в решении суда.

Отметим, что данное решение суда может быть обжаловано в Верховном суде.

 

Оглашение решения по делу по иску об отмене регистрации Н.Саакашвили кандидатом в нардепы

Опубликовано Движение Новых Сил Михаила Саакашвили - н. Киев Суббота, 6 июля 2019 г.

Накануне СМИ писали, что Партия пенсионеров Украины подала иск об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах из-за того, что Саакашвили не проживал в Украине непрерывно в течение 5 лет как ее гражданин.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком принял решение о внесение партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Верховную раду. Комиссия решила не проводить повторную жеребьевку, а внесла изменения в постановления от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

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