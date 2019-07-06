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Суд відмовився скасувати реєстрацію Саакашвілі на виборах

Новини » Вибори 2019    06.07.2019 - 15:45
Суд відмовився скасувати реєстрацію Саакашвілі на виборах
Фото: Михайло Саакашві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Позов до був поданий Партією пенсіонерів України

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовився скасовувати реєстрацію Михайла Саакашвілі кандидатом в народні депутати на позачергових виборах до Ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" у Facebook.

Як повідомляється, суд не задовільнив позов Партії пенсіонерів України до Центральної виборчої комісії про законність реєстрації Саакашвілі кандидатом в нардепи.

"Суд вирішив: у задоволенні адміністративного позову Партії пенсіонерів України до ЦВК … про визнання протиправною та скасування постанови (про реєстрацію Саакашвілі - ред.) ... відмовити повністю", - йдеться в рішенні суду.

Зазначимо, що дане рішення суду може бути оскаржене у Верховному суді.

 

Оголошення рішення у справі за позовом про скасування реєстрації М.Саакашвілі кандидатом в нардепи

Опубліковано Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі - м. Київ Субота, 6 липня 2019 р.

Напередодні ЗМІ писали, що Партія пенсіонерів України подала позов про скасування реєстрації Саакашвілі кандидатом в нардепи на позачергових парламентських виборах через те, що Саакашвілі не проживав в Україні безперервно впродовж 5 років як її громадянин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком ухвалив рішення про внесення партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" до виборчого бюлетеня на позачергових виборах до Верховної ради. Комісія вирішила не проводити повторне жеребкування, а внесла зміни до постанови від 26 червня, якою був затверджений зміст виборчого бюлетеня.

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