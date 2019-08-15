Суд отказался возобновлять следствие по Мангеру

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел жалобу Владислава Мангера с требованием возобновить следствие относительно убийства Екатерины Гандзюк и решил ее не удовлетворять. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу “Хто замовив Катю Гандзюк”.

Отмечается, что прокуроры не явились на заседание, однако суд все же рассмотрел жалобу.

“Адвокаты просили передать имеющиеся материалы по Мангеру в суд, чтобы там иметь возможность снять все обвинения с Мангера. То есть вывести его из дела с невозможностью привлечения его к ответственности. А по Левину предлагают выделить отдельное производство и проводить расследование”, - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля стало известно, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

6 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершит досудебное расследование в отношении подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера до конца этой недели.



Напомним, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с Алексеем Левиным является подозреваемым в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский суд Киева арестовал Мангера с залогом в почти 2,5 млн гривен. Позже за него внесли залог и он вышел из-под стражи.

В апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Алексей Левин, более известен в криминальном мире по прозвищу "Москаль-младший", считается одним из ключевых организаторов убийства советницы мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк. Левин покинул Украину 19 августа прошлого года и до сих пор скрывается от следствия, в связи с чем он объявлен в международный розыск.