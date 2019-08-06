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ГПУ завершит расследование по Мангеру до конца недели, - Луценко

Новости » Общество    06.08.2019 - 16:28
ГПУ завершит расследование по Мангеру до конца недели, - Луценко
Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач/РБК-Украина)

После этого Мангер начнет ознакомление с материалами обвинения

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ завершит досудебное расследование в отношении подозреваемого в заказе убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Владислава Мангера до конца этой недели. Об этом он сказал в видеокомментарии по делу об убийстве Гандзюк, опубликованном в Facebook.

После завершения досудебного расследования Мангер начнет ознакомление с материалами обвинения.

 

Коментар генерального прокурора Юрія Луценка по справі вбивства херсонської активістки К. Гандзюк

Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 6 серпня 2019 р.

"До конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного расследования и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего тоже пойдет в суд", - заявил генпрокурор.

Напомним, 24 июля стало известно, что Генпрокуратура остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Отмечалось, что ГПУ остановила следствие 16 июля.

Как писало РБК-Украина, в прокуратуре отметили, что остановили расследование из-за розыска Левина и в виду направления запросов о международно-правовой помощи для международного сотрудничества. В ГПУ заявили, что уголовное производство в отношении Мангера и Левина выделено в отдельное и остановлено.

Добавим также, Служба безопасности Украины подозревает, что ближайшие родственники Мангера финансируют Левина, пока тот скрывается за границей.

Подчеркнем, отец Екатерины Гандзюк Виктор заявляет, что Генеральная прокуратура Украины намерена утвердить соглашение с подозреваемым в организации убийства активистки Игорем Павловским без его согласия.

ГПУ собирается утвердить соглашение с Павловским, - отец Гандзюк Приговоры по делу Гандзюк вступили в силу
Новости Украины ГПУЕкатерина ГандзюкВладислав Мангер
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