Суд отказал Трубе в восстановлении на должности директора ГБР

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Труба просил признать указ Зеленского о его увольнении незаконным

Верховный суд отказал бывшему директору Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе в восстановлении в должности. Соответствующее решение было принято коллегией судей Кассационного административного суда 12 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Отмечается, что Труба просил суд признать незаконным решение президента Владимира Зеленского о его увольнении.

"Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его освобождении от должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет представлено в течение пяти дней.

Напомним, в конце декабря Зеленский подписал указ, которым Труба был уволен из ГБР.

Как писало РБК-Украина, увольнение Трубы было одним из условий нового закон о перезапуске Госбюро расследований.

В конце января Труба подал в Верховный суд иск, которым просил признать указ Зеленского о его увольнении незаконным.

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Автор: Игорь Литвиненко