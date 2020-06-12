Суд відмовив Трубі у відновленні на посаді директора ДБР

Труба просив визнати указ Зеленського про його звільнення незаконним
Верховний суд відмовив колишньому директору Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі в поновленні на посаді. Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Касаційного адміністративного суду 12 червня.
Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.
Наголошується, що Труба просив суд визнати незаконним рішення президента Володимира Зеленського про його звільнення.
"Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним і нечинним указ президента України від 27 грудня 2019 № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.
Повний текст рішення буде подано протягом п'яти днів.
Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський підписав указ, яким Труба був звільнений з ДБР.
Як повідомляло РБК-Україна, звільнення Труби було однією з умов нового закону про перезапуск Держбюро розслідувань.
Наприкінці січня Труба подав до Верховного суду позов, яким просив визнати указ Зеленського про його звільнення незаконним.
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Автор: Игорь Литвиненко