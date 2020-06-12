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Суд відмовив Трубі у відновленні на посаді директора ДБР

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 14:47
Суд відмовив Трубі у відновленні на посаді директора ДБР
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Труба просив визнати указ Зеленського про його звільнення незаконним

Верховний суд відмовив колишньому директору Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі в поновленні на посаді. Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Касаційного адміністративного суду 12 червня.

Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.

Наголошується, що Труба просив суд визнати незаконним рішення президента Володимира Зеленського про його звільнення.

"Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним і нечинним указ президента України від 27 грудня 2019 № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Повний текст рішення буде подано протягом п'яти днів.

Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський підписав указ, яким Труба був звільнений з ДБР.

Як повідомляло РБК-Україна, звільнення Труби було однією з умов нового закону про перезапуск Держбюро розслідувань.

Наприкінці січня Труба подав до Верховного суду позов, яким просив визнати указ Зеленського про його звільнення незаконним.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України звільненняРоман ТрубаСуд
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