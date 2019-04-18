Суд отказал снять арест со счетов Януковича

Шевченковский районный суд города Киева постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов "Всеукраинского банка развития". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Twitter.

Судья постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР.

"Только что судья Шевченковского райсуда Е. Мартинов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР! работаем дальше", - сообщила Сарган.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева в среду, 17 апреля, отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей беглого екс-президента Виктора Януковича.

В ГПУ добавили, что прокуроры готовят срочные ходатайства, следующее заседание по этому делу должно состояться 18 апреля. Отметим, на счетах ВБР арестованы 1,2 млр гривен.

В апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, речь идет о счетах во "Всеукраинском банке развития". Аресты на счета были наложены в 2015-2016 годах на 12 фирм, которые были подконтрольны банку Александра Януковича "Всеукраинский банк развития".