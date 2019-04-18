Суд відмовив зняти арешт з рахунків Януковича

Шевченківський районний суд міста Києва постановив відмовити в знятті арешту з ряду рахунків "Всеукраїнського банку розвитку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган у Twitter.

Суддя постановив відмовити в знятті арешту з ряду рахунків банку ВБР.

"Щойно суддя Шевченківського райсуду Є. Мартинов постановив відмовити в знятті арешту з ряду рахунків банку ВБР! працюємо далі", - повідомила Сарган.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва у середу, 17 квітня, скасував арешт рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", пов'язаних з сім'єю побіжного екс-президента Віктора Януковича.

У ГПУ додали, що прокурори готують термінові клопотання, наступне засідання у цій справі має відбутися 18 квітня. Зазначимо, на рахунках ВБР заарештовані 1,2 млр гривень.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з Олександром Януковичем, сином екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, мова йде про рахунки у "Всеукраїнському банку розвитку". Арешти на рахунки були накладені в 2015-2016 роках на 12 фірм, які були підконтрольні банку Олександра Януковича "Всеукраїнський банк розвитку".