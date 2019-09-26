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Шокин намерен вернуть пост генпрокурора через Верховный суд

Новости » Политика    26.09.2019 - 14:07
Шокин намерен вернуть пост генпрокурора через Верховный суд
Фото: Виктор Шокин (униан 8563.jpg)

Верховный суд рассмотрит иск 3 октября

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин намерен вернуться на пост генерального прокурора через Верховный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Сообщается, что Шокин требует признать незаконным решение 5-го президента Украины Петра Порошенко о его увольнении.

"Дело рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей. Сообщить участникам дела о рассмотрении дела в судебном заседании, которое состоится в 10:00. 3 октября 2019 в помещении суда по адресу: ул. Московская, 8, корпус 5, г. Киев, 01029", - говорится в материалах суда.

Напомним, в 2017 году Высший административный суд Украины отказал бывшему Виктору Шокину в рассмотрении иска о восстановлении в должности генпрокурора.

Как сообщало РБК-Украина, в конце марта 2017 года Шокин через суд пытался вернуться на должность генпрокурора. Порошенко вызывали на допрос по делу об увольнении экс-генпрокурора.

Кроме того, Шокин подавал в Верховный суд заявление по поводу рассмотрения вопроса его восстановления на должности.

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