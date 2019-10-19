Джулиани добивался выдачи визы в США экс-генпрокурору Украины Шокину, - CNN

Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Джулиани хотел лично пообщаться с Шокиным, потому что экс-генпрокурор Украины обещал раскрыть "грязь на демократов"

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом слушаний в рамках процедуры импичмента Трампа.

Источник сообщил, что, по словам Кента, Джулиани в январе добивался выдачи въездной визы в США для Шокина, который был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 года по март 2016 года.

В 2016 году Байден был среди многих западных лидеров, которые призвали Украину отстранить Шокина от должности главного прокурора страны, сославшись на его недостаточную работу по искоренению коррупции.

CNN подчеркивает, что Джулиани изначально добивался выдачи визы для Шокина, обратившись в Госдеп. Однако, получив отказ, он обратился с запросом непосредственно в администрацию президента США. В Белом доме его просьбу также не удовлетворили.

CNN оттмечает, что ранее Джулиани рассказал, что хотел лично пообщаться с Шокиным, потому что экс-генпрокурор Украины обещал раскрыть "грязь на демократов". В конце концов Джулианы и Шокин поговорили по Скайпу в декабре 2018 года. .

Напомним, исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани подтвердил, что президент Дональд Трамп заморозил почти 400 млн долларов США в виде помощи в целях безопасности для Украины, отчасти для оказания давления на Киев с целью расследования против Бандена.

Ранее посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал ему, а также бывшему представителю США в Украине Курту Волкеру и министру энергетики Рику Перри привлечь Руди Джулиани к политике в отношении Украины.

Как известно, президенту США объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.