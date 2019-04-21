Суд отказал в отмене регистрации Зеленского

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в отмене регистрации кандидата Владимира Зеленского. Об этом сообщила председательствующая судья, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам судьи, коллегия суда обратила внимание на статус истца как официального наблюдателя на выборах президента.

Так, Коллегия считает, что полномочия истца распространяются только на территориальный избирательный округ 221, в котором он зарегистрирован Центризбиркомом в качестве наблюдателя.

По словам судьи, системный анализ позволяет сделать вывод, что обращение относительно кандидата Зеленского не подпадает под понятие запрещенной агитации.

"Обстоятельства, на которые указывает истец могут быть только основанием для объявления предупреждения, а не отмены регистрации кандидатом. Требование истца не подлежит удовлетворению", - заявила судья.

"Суд решил официальном иске в ЦИК и кандидата Владимира Зеленского отказать", - объявила судья.

Напомним, в Шестом апелляционном административном суде Киева 20 апреля состоялось заседание по рассмотрению иска об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского. Истец Андрей Хилько объяснил, что заявление в суд подано по поводу раздачи билетов на дебаты, которые состоялись между кандидатами в пятницу, 19 апреля. По мнению истца, билеты на дебаты являются подкупом избирателей.