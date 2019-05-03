Послы стран G7 обеспокоены решениями судов по ПриватБанку

Фото: послы G7 и руководство НБУ (bank.gov.ua)

В НБУ обсудили влияние судебных решений на финансовую стабильность

Послы стран "Большой семерки" и представители МВФ во время встречи с руководством Национального банка Украины выразили обеспокоенность решениями украинских судов относительно национализированного "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, глава НБУ Яков Смолий поблагодарил присутствующих за поддержку регулятора, а также подчеркнул важность сохранения независимости центрального банка.

"Главное для центрального банка - выполнять свой мандат по обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Для этого мы продолжим работать со всеми государственными институтами, при поддержке институциональной независимости НБУ нашими международными партнерами, руководствуясь принципами прозрачности и партнерства", - отметил Смолий.

Участники встречи обратили особое внимание на текущие приоритеты работы НБУ, а также риски, которые видит НБУ для стабильности финансовой системы, в том числе, связанные с рядом текущих судебных процессов.

Значительная часть встречи была посвящена обсуждению вопросов прогресса в проведении реформ на финансовом рынке Украины и дальнейших запланированных шагов, отметили в пресс-службе НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжение договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".