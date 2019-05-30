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Суд отказал ГПУ в доступе к данным телефона журналистки Бердинских

Новости » Общество    30.05.2019 - 12:59
Суд отказал ГПУ в доступе к данным телефона журналистки Бердинских
Фото: Кристина Бердинских (facebook.com/kristina.berdinskikh)

Решение Печерского суда Киева окончательное и обжалованию не подлежит

Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины в доступе к данным телефона журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бердинских в Facebook.

Как сообщила журналистка, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"9 месяцев борьбы, наконец, закончились победой! Ура, ура, ура! Следователь ГПУ даже не явился на судебное заседание. Надеюсь ему, как и генпрокурору Юрию Луценко, стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство! Я очень счастлива", - написала Бердинских.

Напомним, в сентябре 2018 года журналистка Кристина Бердинских заявила, что , что суд дал Генеральной прокуратуре доступ к информации с ее телефона, как как и в случае с главным редактором "Схем" Натальей Седлецкой, которая проходит свидетелем по делу о разглашении государственной тайны директором НАБУ Артемом Сытником.

10 сентября Печерский райсуд Киева обнародовал решение, согласно которому прокуратуре предоставили доступ к телефону журналистки "Нового времени" Кристине Бердинских. Суд разрешил прокуратуре проверять телефонные звонки ее телефона. Также следствие получило доступ к ее SMS i MMS, а также к данным геолокации за полтора года.

25 сентября пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что ГПУ остановила процедуру получения информации с телефонов журналисток Седлецкой и Бердинских.

26 сентября Апелляционный суд города Киева направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство Генпрокуратуры о доступе к данным с телефона журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских. 

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