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Суд освободил из СИЗО офицера ВСУ, подозреваемого в госизмене

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Офицера ВСУ Александра Ракушина готовят к обмену

Приморский районный суд города Одессы освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Ракушина, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, которое размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Сообщается, что СБУ задержала Ракушина в июне 2019 года. Оперативники спецслужбы установили, что офицера запаса завербовал на территории России в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Юрия Андропова.

Как сообщают СМИ, Ракушин входит в список на обмен.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что процесс обмена пленными может начаться до конца этой недели. В частности, источники называют 7 сентября вероятной датой большого обмена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня Киевский апелляционный судотпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, которого называют свидетелем по делу о катастрофе MH17. До этого в СМИ появилась информация, что его также могут готовить на обмен. Обвинение данную информацию не комментирует.

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