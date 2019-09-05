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Суд звільнив з СІЗО офіцера ЗСУ, підозрюваного в держзраді

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Офіцера ЗСУ Олександра Ракушина готують до обміну

Приморського районного суду міста Одеси звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Ракушина, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки (ФСБ) Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення, яке розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що СБУ затримала Ракушина в червні 2019 року. Оперативники спецслужби встановили, що офіцера запасу завербував на території Росії в 2017 році кадровий співробітник ФСБ на зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони імені Юрія Андропова.

Як повідомляють ЗМІ, Ракушин входить до списку на обмін.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великої обміну.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, якого називають свідком у справі про катастрофу MH17. До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що його також можуть готувати на обмін. Звинувачення дану інформацію не коментує.

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