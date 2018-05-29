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Суд оставил под стражей пятерых экс-"беркутовцев"

НовостиОбщество    29.05.2018 - 19:10
Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)
Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)

Действие меры пресечения для экс-"беркутовцев" продлили до 27 июля

Святошинский районный суд Киева сегодня, 29 мая, оставил под стражей пятерых екс-"беркутовцев", которых подозревают в причастности к расстрелам активистов Евромайдана. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.

"Меру пресечения продолжили сегодня, 29 мая. Действие продлили до 27 июля 2018 года", - сообщил он.

Отметим, ранее в деле против пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, - обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, оставалось рассмотреть около 26 эпизодов по пострадавшим.

Напомним, ранее в делу экс-"беркутовцев" исследовали два эпизода гибели двух митингующих. Речь идет о гибели активистов Євромайдану Андрея Дигдаловича и Владимира Жеребного. В частности, в ходе заседания было выяснено, что они получили смертельные огнестрельные ранения возле станции метро "Крещатик".

Добавим, что в мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

В суд поступил обвинительный акт в отношении экс-командиров "Беркута" В суд направили обвинение в отношении трех организаторов побега "беркутовца"
Теги публикации: Беркут  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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