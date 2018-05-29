Суд оставил под стражей пятерых экс-"беркутовцев"

Действие меры пресечения для экс-"беркутовцев" продлили до 27 июля

Святошинский районный суд Киева сегодня, 29 мая, оставил под стражей пятерых екс-"беркутовцев", которых подозревают в причастности к расстрелам активистов Евромайдана. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.

"Меру пресечения продолжили сегодня, 29 мая. Действие продлили до 27 июля 2018 года", - сообщил он.

Отметим, ранее в деле против пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, - обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, оставалось рассмотреть около 26 эпизодов по пострадавшим.

Напомним, ранее в делу экс-"беркутовцев" исследовали два эпизода гибели двух митингующих. Речь идет о гибели активистов Євромайдану Андрея Дигдаловича и Владимира Жеребного. В частности, в ходе заседания было выяснено, что они получили смертельные огнестрельные ранения возле станции метро "Крещатик".

Добавим, что в мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.