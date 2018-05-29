Суд залишив під вартою п'ятьох екс-"беркутівців"

Дію запобіжного заходу для екс-"беркутівців" продовжили до 27 липня

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 29 травня, залишив під вартою п'ятьох екс-"беркутівців", яких підозрюють в причетності до розстрілів активістів Євромайдану. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

"Запобіжний захыд продовжили сьогодні, 29 травня. Дію продовжили до 27 липня 2018 року", - повідомив він.

Зазначимо, раніше у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців" - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, - обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, залишалось розглянути близько 26 епізодів по потерпілим.

Нагадаємо, раніше у справі екс-"беркутівців" дослідили два епізоди загибелі двох мітингувальників. Йдеться про загибель активістів Євромайдану Андрія Дигдаловича та Володимира Жеребного. Зокрема, у ході засідання було з'ясовано, що вони отримали смертельні вогнепальні поранення біля станції метро "Хрещатик".

Додамо, що у травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.