Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Суд залишив під вартою п'ятьох екс-"беркутівців"

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 19:10
Фото: суд у справі "беркутівців" (РБК-Україна)
Фото: суд у справі "беркутівців" (РБК-Україна)

Дію запобіжного заходу для екс-"беркутівців" продовжили до 27 липня

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 29 травня, залишив під вартою п'ятьох екс-"беркутівців", яких підозрюють в причетності до розстрілів активістів Євромайдану. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк. 

"Запобіжний захыд продовжили сьогодні, 29 травня. Дію продовжили до 27 липня 2018 року", - повідомив він.

Зазначимо, раніше у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців" - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега  Янішевського, - обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, залишалось розглянути близько 26 епізодів по потерпілим.

Нагадаємо, раніше у справі екс-"беркутівців" дослідили два епізоди загибелі двох мітингувальників. Йдеться про загибель активістів Євромайдану Андрія Дигдаловича та Володимира Жеребного. Зокрема, у ході засідання було з'ясовано, що вони отримали смертельні вогнепальні поранення біля станції метро "Хрещатик".

Додамо, що у травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.

До суду надійшов обвинувальний акт стосовно екс-командирів "Беркута" До суду направили звинувачення стосовно трьох організаторів втечі "беркутівця"
Теги публікації: Беркут  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top