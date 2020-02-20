Суд оставил под стражей фигуранта по делу убийства Окуевой

Апелляционный суд города Киева оставил под стражей Андрея Кравченко - члена группы Игоря Редькина, которого подозревают в убийстве военного медика Амины Окуевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, защита подозреваемого просила освободить Кравченко из-под стражи. При этом добавив, что в день убийства Окуевой он находился у своей бабушки в поселке в Черниговской области.

В свою очередь, в прокуратуре заявили, что данное алиби опровергли свидетели в суде, которые фактически дали разные показания.

По данным следствия, экспертиза установила, что кровь убийцы, которая была найдена на теле убитого бизнесмена Константина Хоруженко совпадает с ДНК подозреваемого.

Также прокурор отметила, что сейчас следствие проверяет возможную роль Кравченко в убийстве Амины Окуевой, ведь на оружии, которое нашли неподалеку места убийства медика, обнаружили три ДНК. Один из них, согласно экспертизе, принадлежит Игорю Редькин, два других - устанавливаются.

Напомним, в январе Святошинский районный суд Киева арестовал Кравченко как еще одного фигуранта из группы лиц, подозреваемых в причастности к убийству военного медика Амины Окуевой.

12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Окуева погибла 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.