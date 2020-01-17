Суд взял под стражу еще одного фигуранта по делу убийства Окуевой

Фото: Амина Окуева (РБК-Украина)

Это Андрей Кравченко, которого задержали накануне

Святошинский районный суд Киева арестовал еще одного фигуранта из группы лиц, подозреваемых в причастности к убийства военного медика Амины Окуевой. Об этом передает РБК-Украина со почиланням на "Слідство.Інфо".

Речь идет об Андрее Кравченко, одном из семи фигурантов так называемой "группы киллеров", которого задержали накануне. Также его подозревают в покушении на жизнь Окуевой - Адама Осмаева.

Заседание суда по избранию меры пресечения состоялось 16 января. Однако, как уточняет "Слідство.Інфо", Кравченко объявили подозрение не в убийстве Окуевой, а в другом уголовном производстве - убийстве мужчины в 2014 году.

В то же время адвокат Ирина Бигунец сообщила в зале суда, что это производство шестилетней давности и аго объединили с делом Окуевой. В свою очередь прокуро в процессе Юлия Дядюк это заявление опровергла. Однако отметила позже в комментарии журналистам, что во всех расследованиях в отношении Кравченко работает одна группа прокуроров.

Кравченко является одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также - начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Напомним, 12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Окуева погибла 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.