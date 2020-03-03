Суд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк Павловского

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, которого подозревают в создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, суд оставил Павловского под стражей до 16 апреля.

Адвокат бесплатной правовой помощи Максим Костин из-за отсутствия адвокатов по договору, просил отложить заседание. Он отмечал, что защитники по договору сейчас в Одессе в другом заседании и предупредили об этом заблаговременно. Впрочем, суд продолжил заседание.

Кроме того, адвокат отмечал плохое самочувствие Павловского. А также просил избрать подозреваемому домашний арест. Сам Игорь Павловский ничего не говорил, поскольку отметил, что плохо себя чувствует.

Напомним, сегодня днем, 3 марта, Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского райсуда Киева. Во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой помощи заявили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, безопасно Павловскому участвовать в судебном заседании. Суд объявил технический перерыв до 18:00.

Отметим, в конце февраля Павловскому объявили новые подозрения. Прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

Кроме того, апелляционный суд оставил Павловского под стражей. Его арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне, также были объявлены подозрения фигурантов, которые проходят по делу о насилии и поджогах.