Фигуранта дела Гандзюк госпитализировали из здания суда

Фото: Игорь Павловский (facebook.com/graty_me)

Судья объявил технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации Игоря Павловского

Фигуранта по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского районного суда города Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, сегодня, 3 марта, суд должен рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве - создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия.

Отмечается, что Павловский был доставлен в суд, однако во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой помощи заявили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, безопасно ли Павловскому участвовать в судебном заседании.

Судья объявил технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации подозреваемого. В больнице должны определить его состояние и причины образования гематомы.

Также на судебное заседание не явились адвокаты Игоря Павловского, которых ему предоставили бесплатно. В свою очередь прокурор отметил, что обвиняемый может симулировать.

Отметим, что 4 марта истекает срок содержания Игоря Павловского под стражей. В случае, если запрос не будет рассмотрен, его могут освободить из-под стражи.

Напомним, в конце февраля Павловскому объявили новые подозрения. Прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

Кроме того, апелляционный суд оставил Павловского под стражей. Его арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне, также были объявлены подозрения фигурантов, которые проходят по делу о насилии и поджогах.